12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran Talks: वार्ता फेल होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, पाषाण युग में भेजने वाला आर्टिकल किया शेयर

Donald Trump Iran Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Apr 12, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी (Photo-IANS)

US-Iran Talks: पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की वार्ता विफल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। उन्होंने ईरान को एक बार फिर पाषाण युग में भेजने की धमकी दी है। इसको लेकर ट्रंप ने आर्टिकल भी शेयर किया है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान नहीं झुका तो समुद्री नाकेबंदी भी की जाएगी। दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी हो, इससे पहले भी वे यह धमकी दे चुके हैं।

इससे पहले ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो अमेरिका उसके पावर प्लांट, पुलों और बुनियादी ढांचे को रातोंरात नष्ट कर देगा। ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें पाषाण युग में वापस भेज देंगे, जहां उन्हें होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि चार घंटे में पूरा ईरान बिजली और संचार से वंचित हो जाएगा।

कूटनीति कभी खत्म नहीं होती- ईरान

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ये बातचीत 40 दिनों के थोपे गए युद्ध के बाद हुई और अविश्वास व संदेह के माहौल में आयोजित की गई। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि हम शुरुआत से ही एक ही बैठक में समझौते की उम्मीद नहीं कर सकते थे और न ही किसी को ऐसी उम्मीद थी।

उन्होंने आगे कहा कि कूटनीति कभी खत्म नहीं होती। यह राष्ट्रीय हितों की रक्षा का एक माध्यम है, और राजनयिकों को युद्ध और शांति दोनों समय में अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं।

बकाई ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पर सहमति तक पहुंचे, लेकिन अब भी 2–3 अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं।

‘कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद’

ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ उसकी बातचीत कुछ प्रगति के बावजूद बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद बने रहे।

पाकिस्तान से रवाना हुई ईरानी प्रतिनिधिमंडल

मेहर न्यूज़ एजेंसी के अनुसार बातचीत के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान से रवाना हो गया, जिससे वार्ता के इस ताज़ा दौर का अंत हो गया। बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के जाने के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान से रवाना हो गया है। 

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान की आई पहली प्रतिक्रिया, सीजफायर को लेकर कही ये बात
विदेश
US Iran talks failure, Pakistan mediation US Iran, JD Vance Iran talks,

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Apr 2026 10:52 am

Hindi News / World / US-Iran Talks: वार्ता फेल होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, पाषाण युग में भेजने वाला आर्टिकल किया शेयर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

होर्मुज में अमेरिकी जहाज घुसे या नहीं? वार्ता फेल होने के बाद जुबानी जंग शुरू, युद्ध फिर शुरू होने की आहट तेज

Trump statement on Strait of Hormuz
विदेश

अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता विफल होने के बाद होर्मुज से आई अच्छी खबर, 16 जहाज गुजरे

JD Vance Iran Talks, US Iran Negotiations Failed, JD Vance Statement Pakistan Talks
विदेश

US-Iran Talks: इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद हवा में तैर रहे 3 बड़े सवाल, एक प्रश्न ने पूरी दुनिया की बढ़ाई टेंशन

विदेश

Iran US Talks: दर्जनों बार ट्रंप से हुई बातचीत, फिर भी नहीं बनी बात, हॉटलाइन पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति और जेडी वेंस

Iran US Talks In Islamabad
विदेश

अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान की आई पहली प्रतिक्रिया, सीजफायर को लेकर कही ये बात

US Iran talks failure, Pakistan mediation US Iran, JD Vance Iran talks,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.