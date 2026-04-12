US-Iran Talks: वार्ता फेल होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, पाषाण युग में भेजने वाला आर्टिकल किया शेयर

US-Iran Talks: पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की वार्ता विफल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। उन्होंने ईरान को एक बार फिर पाषाण युग में भेजने की धमकी दी है। इसको लेकर ट्रंप ने आर्टिकल भी शेयर किया है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान नहीं झुका तो समुद्री नाकेबंदी भी की जाएगी। दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी हो, इससे पहले भी वे यह धमकी दे चुके हैं।