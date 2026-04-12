ईरान को हथियार भेजने की खबरों पर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी चेतावनी, कहा- यदि ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा

Donald Trump warning to China: अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत चल रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हथियार देने की खबरों को लेकर चीन को चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार भेजता है तो उसे बड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ दो हफ्तों का सीजफायर काफी नाजुक स्थिति में माना जा रहा है।