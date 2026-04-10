पहले मान गए, फिर पलटे! बेंजामिन नेतन्याहू के एक फोन से कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया पूरा गेम; लेबनान सीजफायर पर बड़ा यू-टर्न

Donald Trump Lebanon Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के सीजफायर के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा लेबनान को लेकर हो रही है। युद्धविराम की घोषणा के बाद इजरायल द्वारा लेबनान पर हमला किया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में लेबनान को सीजफायर का हिस्सा मान लिया था, लेकिन अचानक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के एक फोन के बाद अपना रुख बदल लिया। CBS News की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।