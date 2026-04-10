पाकिस्तान ने इजरायल को कहा ‘कैंसर’ तो भड़क उठा यहूदी देश, दे दी सीधी वार्निंग

Khawaja Asif Israel Cancer Remark: अमेरिका और ईरान के मध्य सीजफायर के बाद पाकिस्तान और इजरायल के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को कैंसरग्रस्त देश बताया है। इसके बाद यहूदी देश भड़क गया और पाकिस्तान को जवाब दिया है। दरअसल, पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों का सीजफायर हुआ था। इसके बाद लेबनान को लेकर विवाद चल रहा है।