10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान ने इजरायल को कहा ‘कैंसर’ तो भड़क उठा यहूदी देश, दे दी सीधी वार्निंग

Israel Pakistan Diplomatic Row: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इजरायल को बुराई और इंसानियत के लिए अभिशाप बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Apr 10, 2026

Khawaja Asif Israel cancer remark, Benjamin Netanyahu response Pakistan, Pakistan Israel tensions 2026, US Iran ceasefire Pakistan mediation,

ख्वाजा आसिफ के बयान पर नेतन्याहू ने किया पलटवार (Photo-IANS)

Khawaja Asif Israel Cancer Remark: अमेरिका और ईरान के मध्य सीजफायर के बाद पाकिस्तान और इजरायल के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को कैंसरग्रस्त देश बताया है। इसके बाद यहूदी देश भड़क गया और पाकिस्तान को जवाब दिया है। दरअसल, पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों का सीजफायर हुआ था। इसके बाद लेबनान को लेकर विवाद चल रहा है। 

ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा? 

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इजरायल को बुराई और इंसानियत के लिए अभिशाप बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, लेकिन लेबनान में नरसंहार हो रहा है।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान इजरायल लगातार खून-खराबा कर रहा है। फिलिस्तीनी जमीन पर बने इस ‘कैंसर जैसे राज्य’ को बनाने वालों को जहन्नुम में जाना चाहिए।

इजरायली पीएम ने दिया जवाब

पाकिस्तान के इस बयान के बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पलटवार किया है। उन्होंने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक वाला बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की तरफ से ऐसा बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर उस देश से जो खुद को शांति का मध्यस्थ बता रहा हो।

वहीं, इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सआर ने भी पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए इसे यहूदी-विरोधी बयान बताया और कहा कि ऐसे शब्द इजरायल के अस्तित्व को खत्म करने की मांग जैसे हैं।

वहीं पाकिस्तान के बयान के बाद इजरालय ने वार्निंग दी है। इजरायली पीएम की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इजरायल के विनाश की बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बिना रिश्तों के भी सीधा टकराव

दिलचस्प बात यह है कि इजरायल और पाकिस्तान के बीच कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं हैं; फिर भी, इस तरह की सीधी बयानबाजी एक दुर्लभ स्थिति मानी जा रही है।

इजरायल के भारत में राजदूत रियूवेन अजार ने भी कहा कि इजरायल पाकिस्तान को शांति वार्ता में विश्वसनीय मध्यस्थ नहीं मानता।

लेबनान को लेकर विवाद जारी

नेतन्याहू ने साफ किया कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर लेबनान पर लागू नहीं होता, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि सीजफायर हर जगह लागू है। लेबनान को लेकर अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच लगातार तीखी बयानबाजी भी शुरू है। 

बढ़ता तनाव, खतरे में शांति वार्ता

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर शुरू हुआ सीजफायर अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। अगर लेबनान में हिंसा जारी रहती है, तो पूरी शांति प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है।

ये भी पढ़ें

ईरान के साथ मार्च में ही सीजफायर चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
विदेश
Donald Trump Iran ceasefire, US Iran ceasefire April 2026, Financial Times Trump Iran report,

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Apr 2026 07:58 am

Published on:

10 Apr 2026 07:47 am

Hindi News / World / पाकिस्तान ने इजरायल को कहा ‘कैंसर’ तो भड़क उठा यहूदी देश, दे दी सीधी वार्निंग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Epstein Files: ‘मेरी जेफरी एप्सटीन से कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ मुलाकातें थीं’ ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप का बयान आया सामने

Melania Trump on Relation With Jeffrey Epstein
विदेश

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के टोल टैक्स वसूलने से नाराज़ हुए ट्रंप, तुरंत बंद करने की कही बात

Donald Trump and Mojtaba Khamenei
विदेश

सेना ने की एयरस्ट्राइक, सूडान में 56 लोगों की मौत और 107 घायल

Airstrike in Sudan
विदेश

नेतन्याहू का ‘शांति’ कार्ड या अंतिम चेतावनी? लेबनान को सीधी बातचीत का न्योता; रख दी सबसे बड़ी शर्त

Benjamin Netanyahu
विदेश

पाकिस्तानः PM और सेना प्रमुख को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग, पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश

Shehbaz Sharif
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.