‘गलतफहमी में ना रहे ईरान’, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लेबनान को लेकर दी धमकी

US Iran Ceasefire 2026: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों का सीजफायर हुआ है। इसके बाद दोनों ओर से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेसी वेंस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ईरान को लेबनान को लेकर चेतावनी जारी की है। उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि ईरान के वार्ताकारों को यह गलतफहमी हो गई थी कि इस युद्धविराम में लेबनान भी शामिल है, जबकि अमेरिका ने ऐसी कोई सहमति नहीं दी थी।