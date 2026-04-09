सीज़फायर के बाद नेतन्याहू की ईरान को धमकी – ‘ट्रिगर पर है हमारी उंगली, ज़रूरत पड़ी तो फिर करेंगे हमला’

Benjamin Netanyahu Statement: अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने एक महीने से ज्यादा चले युद्ध में ईरान की सत्ता की नींव हिला दी है। उन्होंने कहा कि इजरायल अब पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है और उसने अपने कई अहम सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं।