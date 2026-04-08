अमेरिका-ईरान सीज़फायर से भारत पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, होर्मुज स्ट्रेट खुलने से तेल-गैस संकट में मिलेगी राहत

सीजफायर होने के बाद ईरान ने ऐलान किया कि दो हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए समुद्री आवाजाही चालू रहेगी। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं, ईरान की ओर से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस क्षेत्र में युद्ध खत्म कराने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर ईरान पर हमले बंद हो जाते हैं, तो हमारी सेना भी अपनी जवाबी (रक्षात्मक) कार्रवाई रोक देगी।