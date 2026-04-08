मणिपुर में मासूम बच्चों की मौत के बाद भड़की हिंसा, सुरक्षाबलों ने की गोलीबारी; 2 की मौत

Manipur Violence: मणिपुर पिछले कई सालों से जातीय तनाव की आग में झुलस रहा है। मई 2023 को शुरू हुई हिंसा के बाद से राज्य में कई बार हालात बिगड़े हैं। इसी बीच, बिष्णुपुर जिले के ट्रोंग्लाओबी क्षेत्र में हुई ताजा घटना ने स्थिति को फिर से गंभीर बना दिया है, जहां एक BSF जवान के घर में सो रहे दो छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और प्रदर्शन भड़क उठा। रिपोर्ट्स के अनुसार, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की चौकी की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात काबू में लाने के लिए सुरक्षा बलों को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई।