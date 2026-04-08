ट्रंप का दावा, होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए राज़ी हुआ ईरान

ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ अमेरिका दीर्घकालिक शांति और मिडिल ईस्ट में शांति सुनिश्चित करने वाले एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ईरान ने सीज़फायर के लिए 10 पॉइंट्स में प्रस्ताव भेजा था और ईरान का दावा है कि इस प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है और इस पर आगे बातचीत जारी रहेगी। ट्रंप ने भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच, अतीत में विवाद का कारण रहे लगभग सभी विभिन्न पॉइंट्स पर सहमति बन चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही बड़ी समस्या अब अपने समाधान के करीब पहुंच चुकी है।