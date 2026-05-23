भारत ने ‘नेकलेस ऑफ डायमंड्स’ रणनीति से हिंद-प्रशांत महासागर में बनाया दबदबा, जानें चीन का कैसे बन गया बड़ा दुश्मन?

ग्वादर, हम्बनटोटा, क्यौकप्यू और चटगांव जैसे बंदरगाह भारत को चारों तरफ से घेर रहे हैं। 2008 से अब तक चीन ने हिंद महासागर में 45 से ज्यादा नौसैनिक मिशन भेजे हैं और कम से कम 13 बंदरगाहों पर उसका कब्जा है। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा।