भड़का रूस…यूक्रेन के हमले में 18 की मौत के बाद पुतिन ने दिए जवाबी कार्रवाई के आदेश

Russia-Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने उसके कब्जे वाले पूर्वी लुहान्स्क क्षेत्र के स्टारोबिल्स्क शहर में एक कॉलेज डॉरमेट्री पर ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा खुलकर सामने आया है।