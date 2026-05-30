पंजाब नगर निकाय चुनाव में AAP का दबदबा, कांग्रेस दूसरे नंबर पर, BJP पांचवें स्थान पर

नगर निकाय चुनावों के नतीजे आगामी राजनीतिक मुकाबलों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में AAP की मजबूत पकड़ ने यह संकेत दिया है कि पार्टी अभी भी पंजाब की राजनीति में प्रभावशाली स्थिति में बनी हुई है। वहीं कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद AAP से काफी पीछे नजर आई, जबकि भाजपा का पांचवें स्थान पर पहुंचना पार्टी के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है।