इस बार बेवफा रहेगा मानसून! 10% कम बारिश की चेतावनी, महंगाई और जल संकट का खतरा

देश के कई राज्यों में शुक्रवार को तूफानी मौसम के साथ प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय रहीं। बीते 24 घंटों में बिहार और तमिलनाडु में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश (11-20 सेमी) एवं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि दर्ज की गई। बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में थंडरस्क्वॉल ने हड़कंप मचा दिया। मौसम बदलने के साथ ही उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में चल रही भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। अधिकतम तापमान में 3-7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार 31 मई तक उत्तर-पश्चिम, पूर्वी और मध्य भारत में आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट जारी रहेगा।