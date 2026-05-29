Karnataka Politics: कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बनेंगे डीके शिवकुमार, 3 जून को बेंगलुरु में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह

DK Shivakumar Karnataka Chief Minister: कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से चल रही नेतृत्व की खींचतान आखिरकार खत्म हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 3 जून को कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के लोक भवन ग्लास हाउस में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं, मंत्रियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के शामिल होने की संभावना है।