Mosquito Research: डेंगू-जीका फैलाने वाले मच्छरों को ट्रेनिंग दे रहे वैज्ञानिक, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Mosquito Research: मच्छरों से बचने के लिए लोग वर्षों से रिपेलेंट स्प्रे और क्रीम का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च ने इस धारणा को चुनौती दी है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पाया है कि डेंगू, जीका, येलो फीवर और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाने वाले मच्छर अनुभव के आधार पर अपना व्यवहार बदल सकते हैं। यही वजह है कि अब वैज्ञानिक इन मच्छरों को ट्रेनिंग देने पर काम कर रहे हैं।