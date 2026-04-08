90 मिनट में टली तबाही, अमेरिका-ईरान युद्ध दो हफ्ते के लिए स्थगित, पाकिस्तान की मध्यस्थता सफल

US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कई दिनों से चरम पर था। अमेरिकी चेतावनियों और सैन्य तैयारियों ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया था। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी थी, लेकिन इससे ठीक 90 मिनट पहले ईरान पर बड़े हमले को दो सप्ताह के लिए रोकने की घोषणा कर दी। दोनों दोनों देशों के बीच 10 मांगों पर सहमति बनी। दरअसल, दोनों देशों के बीच सीजफायर में पाकिस्तान ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी।