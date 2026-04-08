Iran-US Ceasefire: सीजफायर की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया सामने, कहा- विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन

उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर (पाकिस्तान) के साथ बातचीत के आधार पर और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आज रात ईरान पर नजर रखी जा रही विनाशकारी ताकत को रोक दिया जाए तथा इस शर्त पर कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो, मैं ईरान पर बमबारी और हमले को दो हफ्तों के लिए रोकने के लिए सहमत हूं। यह दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम होगा।