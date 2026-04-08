ट्रंप का बड़ा दावा, सीज़फायर समझौते के लिए चीन ने किया ईरान को राज़ी

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज़फायर पर सहमति बन गई है। इस सीज़फायर के परिणामस्वरूप अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले रोक दिए जाएंगे। साथ ही ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को भी खोला जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) को से हुई बातचीत को क्रेडिट दिया। इसी बीच अब ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है।