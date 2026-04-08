US Iran Ceasefire: मोजतबा खामेनेई ने सेना को जंग रोकने का दिया आदेश, पर कहा यह युद्ध का अंत नहीं

US Iran Ceasefire: मध्य पूर्व में पिछले कई हफ्तों से चल रहा तनाव अब अस्थायी विराम की ओर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन एक महीने से ज्यादा लंबे समय तक चले इस युद्ध में अब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और दो हफ्तों के सीजफायर की घोषणा हो चुकी है। युद्धविराम के ऐलान के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) का बड़ा बयान सामने आया है। खामेनेई ने सभी सैन्य इकाइयों को फायरिंग रोकने का आदेश दिए है लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि यह सीजफायर युद्ध का अंत नहीं है।