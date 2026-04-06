ईरान IRGC के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी की मौत, अमेरिका-इजरायल के हमले में गई जान

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि माजिद खदेमी एक आतंकी हमले में मारे गए, जिसे अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई बताया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि हमला किस स्थान पर हुआ। खदेमी ने हाल ही में मोहम्मद काजमी की जगह ली थी, जिनकी मौत जून में 12 दिन के युद्ध के दौरान हुई थी। आईआरजीसी के अनुसार, खदेमी ने करीब पांच दशकों तक देश की सुरक्षा और खुफिया क्षेत्र में अहम योगदान दिया और उनका अनुभव आने वाले समय में भी मार्गदर्शक माना जाएगा।