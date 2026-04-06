6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान IRGC के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी की मौत, अमेरिका-इजरायल के हमले में गई जान

अमेरिका-इजरायल एयरस्ट्राइक में ईरान के IRGC इंटेल प्रमुख माजिद खदेमी की मौत हो गई। तेहरान में हमलों से 25 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई शीर्ष ईरानी नेताओं की भी जान जा चुकी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 06, 2026

Majid Khademi

माजिद खादेमी (फोटो- RT एक्स पोस्ट)

ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच हमलों और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला अब खुले सैन्य टकराव में बदल चुका है। इसी कड़ी में सोमवार को हुई ताजा एयरस्ट्राइक में ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के इंटेल प्रमुख माजिद खदेमी की मौत की पुष्टि की गई है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।

ईरान ने खदेमी की मौत की पुष्टि की

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि माजिद खदेमी एक आतंकी हमले में मारे गए, जिसे अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई बताया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि हमला किस स्थान पर हुआ। खदेमी ने हाल ही में मोहम्मद काजमी की जगह ली थी, जिनकी मौत जून में 12 दिन के युद्ध के दौरान हुई थी। आईआरजीसी के अनुसार, खदेमी ने करीब पांच दशकों तक देश की सुरक्षा और खुफिया क्षेत्र में अहम योगदान दिया और उनका अनुभव आने वाले समय में भी मार्गदर्शक माना जाएगा।

तेहरान में कम से कम 25 लोगों की मौत

सोमवार को तेहरान सहित कई इलाकों में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों में लो-फ्लाइंग जेट्स देखे गए और कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक हमले में शरिफ यूनिवर्सिटी के पास भी भारी नुकसान हुआ। इन हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है। जवाब में ईरान ने इजरायल और उसके सहयोगी देशों पर मिसाइल दागे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए होर्मुज स्टेट खोलने की चेतावनी दी है।

पिछले एक महीने में कई बड़े नेताओं की मौत हुई

पिछले एक महीने में हुए हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत हो चुकी है। इनमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, वरिष्ठ नेता अली लारिजानी, और सुरक्षा परिषद प्रमुख शामिल हैं। इसके अलावा बसीज कमांडर गोलामरेजा सुलेमानी और आईआरजीसी प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी भी हमलों में मारे गए। इन घटनाओं ने ईरान के नेतृत्व ढांचे को कमजोर कर दिया है और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष आने वाले समय में और भी गंभीर रूप ले सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

06 Apr 2026 03:18 pm

Hindi News / World / ईरान IRGC के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी की मौत, अमेरिका-इजरायल के हमले में गई जान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए भारत से ईरान मांग रहा भारी-भरकम टैक्स, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

Indian ships passed through Strait of Hormuz
विदेश

स्कूल बस में 14 साल के बच्चे पर तान दी बंदूक, तीन बार दबाया ट्रिगर लेकिन… खौफनाक वीडियो आया सामने

crime news
विदेश

ईरान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना! ठुकराया 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर पर जमकर बरसे

Iranian Foreign Ministry Spokesperson Ismail Baghai
विदेश

Iran War: पहाड़ों के बीच गिरा था F-15E, अमेरिकी सैनिक को ईरान में घुसकर बचाया गया, पर नए दावे ने सबको चौंकाया

विदेश

अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में तेहरान में 15 की मौत, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील

US-Israel-Iran War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.