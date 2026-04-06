स्कूल बस में 14 साल के बच्चे पर तान दी बंदूक, तीन बार दबाया ट्रिगर लेकिन… खौफनाक वीडियो आया सामने

School Violence Video: सोशल मीडिया एक्स पर एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। स्कूल बस में बैठे एक 14 साल के बच्चे पर अचानक नकाबपोश धारियों ने हमला बोल दिया। बच्चा रोज की तरह स्कूल जा रहा था, तभी नकाबपोश धारियों ने उसके सिर पर गन तान दी। और लगातार तीन बार ट्रिगर दबाता, लेकिन चमत्कार देखिए हर बार बंदूक जाम हो गई और बच्चा बाल-बाल बच गया। बस में झड़प का वीडियो देखा जा सकता है कि कैसे वह जान बचाकर भागता दिख रहा है।