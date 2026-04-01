ईरान के खुफिया प्रमुख को मारना क्यों जरूरी था? इजराइली PM नेतन्याहू ने बताई वजह, दे डाली एक और चेतावनी

इजराइली पीएम ने एक्स पोस्ट में कहा- जो कोई भी हमारे नागरिकों की हत्या करने की कोशिश करेगा, जो कोई भी इजराइली राज्य के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जो कोई भी ईरानी बुराई की धुरी बनाएगा, उनकी मौत की जिम्मेदारी उन्हीं के सिर होगी।