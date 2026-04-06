घायल होकर पहाड़ों के बीच पड़ा था F-15 में सवार अमेरिकी जवान, काफी करीब थे ईरानी सैनिक, ट्रंप कल बताएंगे कैसे बचाया?

ट्रंप ने इस तरह के अभियानों की दुर्लभता और उनमें मौजूद खतरों पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह की छापेमारी की कोशिश बहुत कम की जाती है, क्योंकि इसमें सैनिकों और साजो-सामान दोनों को खतरा होता है। उन्होंने आगे बताया कि इस बचाव अभियान में दो अलग-अलग ऑपरेशन शामिल थे।