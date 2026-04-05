‘भाड़े के सैनिकों’ की तरह पाक सेना, ईरान युद्ध के बीच इजराइली अखबार ने छापी बवाल मचाने वाली रिपोर्ट

रिपोर्ट में पाकिस्तान के दोहरे मापदंड का एक और उदाहरण दिया गया है। चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उस पर पाकिस्तान हमेशा चुप रहता है। बल्कि रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी अधिकारियों ने उइगर समूहों से बात करने के लिए पाकिस्तान के नेता काजी हुसैन अहमद की मदद मांगी थी।