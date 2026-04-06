Middle East Conflict: पश्चिमी एशिया विवाद में पाकिस्तान की उड़ी खिल्ली, भारत में ईरानी दूत ने कही बड़ी बात

ईरानी प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही रविवार को बिहार की राजधानी पटना में मौजूद थे। वे यहां ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की याद में आयोजित एक शोक सभा में भाग लेने आए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से पाकिस्तान के जरिए बातचीत की जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करना है। इसमें कोई सच्ची कूटनीतिक कोशिश शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ देश केवल दिखावे के लिए वार्ता की बात कर रहे हैं, जबकि असल में वे शांति के लिए तनिक भी गंभीर नहीं हैं।