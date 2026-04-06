F-15 Pilot Rescue: ईरान में बारूद के साये में अमेरिका का खतरनाक रैस्क्यू ऑपरेशन, ट्रंप ने बताई बड़ी बात

Donald Trump : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक एफ-15 लड़ाकू विमान के पायलट को अमेरिकी सेना ने सुरक्षित बचा लिया है। इस जानलेवा और जोखिम भरे बचाव अभियान के सफल होने के बाद ट्रंप सोमवार को दोपहर एक बजे ओवल ऑफिस से मीडिया को संबोधित करेंगे। उनके साथ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यह मिशन बहुत ही मुश्किल और खतरनाक था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर बताया कि अमेरिकी जवानों ने ईरान की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक शानदार ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहां से उन्होंने एफ-15 के क्रू मेंबर को निकाल लिया है, जो कर्नल रैंक के एक बेहद सम्मानित अधिकारी हैं। हालांकि, इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गए हैं।