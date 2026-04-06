क्या खतरे में अमेरिकी लोकतंत्र? वोटरों का विशाल डेटा बना रहे ट्रंप, चुनाव अधिकारियों को सताने लगा डर

जो राज्य वोटर डेटा देने से मना कर रहे हैं, उन पर सरकार एक नया दांव आजमा रही है। खबर है कि होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारी यह सुझाव दे रहे हैं कि जो राज्य वोटर रोल नहीं देंगे उन्हें FEMA यानी आपदा राहत से जुड़ी ग्रांट में कटौती झेलनी पड़ सकती है। यह राशि करोड़ों डॉलर की होती है। हालांकि सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अभी कोई बदलाव लागू नहीं किया गया है।