वो रहस्यमयी ‘डायरी’, जिसे पाने के लिए अमेरिका में केस लड़ रहा था चीन, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

कैलिफोर्निया की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, चीन के पूर्व कम्युनिस्ट नेता माओ जेडोंग के करीबी सहयोगी रहे ली रुई की निजी डायरियां अपने पास रख सकती है। यह फैसला चीन की उस कोशिश को सीधी चुनौती है जिसमें वो इन दस्तावेजों को वापस लेना चाहता था।