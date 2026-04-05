व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, छावनी में तब्दील हुआ ट्रंप का आधिकारिक निवास

सीक्रेट सर्विस के संचार प्रमुख एंथनी गुग्लिएल्मी ने कहा- हम डीसी पुलिस विभाग और अमेरिकी पार्क पुलिस के साथ मिलकर लाफायेट पार्क इलाके में रात में हुई गोलीबारी की जांच कर रहे हैं। जिसके पास भी कोई जानकारी हो, उससे डीसी पुलिस से संपर्क करने का आग्रह किया जाता है।