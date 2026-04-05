अमेरिका-इजराइल के साथ युद्ध के बीच एक हो गए ईरान-ओमान, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ले आया बड़ा अपडेट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण 'ऑयल चोकपॉइंट' पर स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से कई तरह के दृष्टिकोण और प्रस्ताव पेश किए। में जब लाल सागर और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं, तब ओमान और ईरान का यह कदम वैश्विक व्यापार के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के कुल कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का अवरोध सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।