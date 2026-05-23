China cole mine blast: चीन की कोयला खदान ब्लास्ट में 90 लोगों की मौत

शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि चीन में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की तैयारियां मजबूत की जाएं। हाल ही में हुनान प्रांत के शिमेन काउंटी में भारी बारिश के कारण कम से कम सात लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 14 लोग अब भी लापता हैं।