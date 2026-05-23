अमेरिका से बड़ी खबरः न्यूयॉर्क सिटी में शिपयार्ड में भीषण विस्फोट, 1 की मौत, 36 घायल

विस्फोट के समय उस इलाके में मौजूद रिचर्ड ओवियोगोर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने दो धमाकों की आवाज़ सुनी और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी शॉक वेव आई हो। बता दें कि इस इलाके में कई तरह के कारोबार होते हैं, जिनमें एक कॉफी रोस्टिंग कंपनी और एक सेल्फ-स्टोरेज शामिल है। यह शिपयार्ड पहले बेथलहम स्टील कंपनी के स्वामित्व में था, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना के लिए जहाज बनाए थे।