23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कुछ ही समय में दूसरा ईरान दौरा, क्या जल्द होगी अमेरिका से डील?

Munir In Iran: पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक बार फिर ईरान पहुंच गए हैं। शुक्रवार को मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

May 23, 2026

Asim Munir in Iran

Asim Munir in Iran

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच सीज़फायर के दौरान भी तनाव की स्थिति बरकरार है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। पाकिस्तान (Pakistan) की मध्यस्थता के ज़रिए दोनों देशों में बातचीत चल रही है। इसी बीच अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज़ आसिम मुनीर (Asimr Munir) एक बार फिर ईरान पहुंच गए हैं। शुक्रवार को मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान (Tehran) पहुंचे।

मोमेनी ने किया स्वागत

पाकिस्तानी सेना की आधिकारिक प्रेस विंग इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने भी मुनीर के ईरान दौरे की पुष्टि की। एयरपोर्ट पर मुनीर का स्वागत ईरान के आंतरिक मंत्रीर एस्कंदर मोमेनी (Eskandar Momeni) ने किया।

अहम है मुनीर का ईरान दौरा

पाकिस्तानी आर्मी चीफ का यह ईरान दौरा बेहद ही अहम है। अमेरिका से बातचीत, शांति-समझौता और स्थायी युद्धविराम के लिए पाकिस्तान प्रयासरत है और अहम भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों के बीच सीज़फायर के लिए भी मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से बात की थी। ऐसे में अब मुनीर के इस दौरे पर ईरान और अमेरिका के बीच डील होने की उम्मीदें टिकी हुई हैं। तेहरान में मुनीर ने वरिष्ठ ईरानी नेताओं और अधिकारियों से मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। इसके अलावा मुनीर ईरानी सैन्य कमांडरों से भी मुलाकात करेंगे।

क्या है पाकिस्तान का मानना?

पाकिस्तान का मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत बहाल करने से युद्ध का स्थायी अंत हो सकता है और वैश्विक ऊर्जा संकट टल सकता है। मुनीर के इस ईरान दौरे को दोनों देशों के बीच शांति की स्थापना की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस समय ईरान अमेरिका की तरफ से पेश किए गए शांति-प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। हालांकि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि ईरान की तरफ से अमेरिका का प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा या नहीं।

दूसरा ईरान दौरा

मुनीर का यह ईरान दौरा कुछ ही समय में उनका दूसरा ईरान दौरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ अप्रैल में ईरान गए थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 May 2026 06:52 am

Published on:

23 May 2026 06:42 am

Hindi News / World / पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कुछ ही समय में दूसरा ईरान दौरा, क्या जल्द होगी अमेरिका से डील?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

अमेरिका से बड़ी खबरः न्यूयॉर्क सिटी में शिपयार्ड में भीषण विस्फोट, 1 की मौत, 36 घायल

New York shipyard blast
विदेश

सऊदी अरब-अमरीका को पछाड़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना वेनेजुएला, रूस अब भी नंबर वन

India Crude Oil Suppliers
राष्ट्रीय

ग्रीन कार्ड चाहिए तो पहले छोड़ना होगा अमेरिका! ट्रंप सरकार के नए नियम से लाखों भारतीयों को बड़ा झटका

US Green Card Rules
विदेश

Tulsi Gabbard Resigns: पति को हुआ रेयर बोन कैंसर, देखभाल के लिए अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने छोड़ा पद

Tulsi Gabbard Resigns
विदेश

ईरान नहीं माना तो क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका ने तैयार किया ‘प्लान B’

Marco Rubio on Strait of Hormuz
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.