पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कुछ ही समय में दूसरा ईरान दौरा, क्या जल्द होगी अमेरिका से डील?

पाकिस्तानी आर्मी चीफ का यह ईरान दौरा बेहद ही अहम है। अमेरिका से बातचीत, शांति-समझौता और स्थायी युद्धविराम के लिए पाकिस्तान प्रयासरत है और अहम भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों के बीच सीज़फायर के लिए भी मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से बात की थी। ऐसे में अब मुनीर के इस दौरे पर ईरान और अमेरिका के बीच डील होने की उम्मीदें टिकी हुई हैं। तेहरान में मुनीर ने वरिष्ठ ईरानी नेताओं और अधिकारियों से मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। इसके अलावा मुनीर ईरानी सैन्य कमांडरों से भी मुलाकात करेंगे।