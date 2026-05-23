‘अमेरिका से डील करने के लिए बेताब है ईरान’, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता और संभावित डील मुख्य रूप से ईरान के परमाणु प्रोग्राम के कारण अटकी हुई है। अमेरिका की मांग है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद कर दे और अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को किसी अन्य देश को सौंप दे। इसके साथ ही अमेरिका यह भी चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं को सीमित या बंद करे। ट्रंप का कहना है कि इससे ही ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता समाप्त हो सकेगी।



वहीँ ईरान इसके खिलाफ है और इस मांग को अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। ईरान कुछ वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन सीमित करने के लिए तैयार है लेकिन इसे पूरी तरह बंद करने के खिलाफ है। इसके अलावा ईरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को किसी अन्य देश को नहीं देना चाहता। परमाणु प्रोग्राम पर ईरान का पक्ष शुरू से साफ है कि उनका देश परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु ऊर्जा विकसित करना चाहता है, जिसके इस्तेमाल देशवासियों की भलाई के लिए किया जा सके।