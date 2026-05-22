ईरान नहीं माना तो क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका ने तैयार किया ‘प्लान B’

Marco Rubio on Strait of Hormuz: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दुनिया की चिंता और गहरी हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को खोलने से इनकार किया, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास वैकल्पिक रणनीति यानी ‘प्लान B’ तैयार है।