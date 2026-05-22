सिंधु जल संधि: भारत ने कोर्ट के फैसले को ठुकराया, अब पानी की तबाही से कैसे बचेंगे? सवाल सुनकर पाक में घबराए अधिकारी

इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, जो दोनों देशों के बीच पानी बंटवारे का आधार है। पाकिस्तान को इस ट्रीटी से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि उसकी बड़ी आबादी और खेती इसी पर टिकी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के कारण यह ट्रीटी भी विवादों में फंस गई है।