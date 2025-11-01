भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान में गहराया पानी का संकट, अर्थव्यवस्था को हो सकता है भारी नुकसान

भारत (India) ने जब से पाकिस्तान (Pakistan) के साथ सिंधु जल समझौता (Indus Water Treaty) रद्द करने का फैसला लिया है, पाकिस्तान की चिंता काफी बढ़ गई है। भारत की इस 'वॉटर स्ट्राइक' से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। देश में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पानी के लिए पाकिस्तान सिंधु जल समझौते से जुड़ी नदियों पर निर्भर है, लेकिन भारत द्वारा इस समझौते को रद्द करना पाकिस्तान के लिए परेशानी की वजह बन गया है। पाकिस्तान ने भारत को कई बार ऐसा न करने की गीदड़भभकी भी दी और जब कोई असर नहीं हुआ, तब गुहार भी लगाईं, लेकिन भारत ने अपना फैसला वापस नहीं लिया।