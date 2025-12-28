‘भारत ने 80 ड्रोन भेजे, एक ने नूर खान एयरबेस को कर दिया था तबाह’, पाक ने कहा- हमारे जवान भी बुरी तरह घायल हुए

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शनिवार को साल के आखिर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पुष्टि की कि भारत ने रावलपिंडी के चकला में उनके नूर खान एयर बेस को निशाना बनाया था, जिससे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा और वहां तैनात जवान भी घायल हुए।