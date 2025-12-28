‘भारत ने 80 ड्रोन भेजे, एक ने नूर खान एयरबेस को कर दिया था तबाह’, पाक ने कहा- हमारे जवान भी बुरी तरह घायल हुए

पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर और पाक पीएम शहबाज शरीफ। (फोटो- IANS)
पाकिस्तानी सरकार एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मिंदा हुई है। उसने मान लिया है कि मई में तनाव बढ़ने के दौरान भारत ने पाक के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था। हमलों के बाद वहां कई सैन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे।
बता दें कि ये हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए थे, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बदले में किया गया था। इसमें 26 आम नागरिकों की जान चली गई थी।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शनिवार को साल के आखिर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पुष्टि की कि भारत ने रावलपिंडी के चकला में उनके नूर खान एयर बेस को निशाना बनाया था, जिससे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा और वहां तैनात जवान भी घायल हुए।
डार ने कहा- भारत ने 36 घंटों में पाकिस्तानी की ओर लगभग 80 ड्रोन भेजे थे। हम 80 से 79 को रोकने में सफल रहे, लेकिन एक ड्रोन ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया।
उन्होंने घटनाओं के क्रम का और ब्योरा देते हुए कहा कि पाकिस्तानी प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में उनकी सेना ने 9 मई की रात को एक बैठक की और बदलती स्थिति के जवाब में कुछ फैसलों को मंजूरी दी।
डार ने यह भी माना कि भारत ने मई में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। भारत के सटीक हमलों में चकला में पाकिस्तान एयर फोर्स बेस नूर खान को काफी नुकसान हुआ था।
भारत ने 7 मई को ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान की ओर से सीमा पार गोलाबारी बढ़ गई और भारतीय सशस्त्र बलों ने जवाबी कार्रवाई की।
घटनाओं का एक चौंकाने वाला सिलसिला सामने आया जब पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) ने भारत के डीजीएमओ को सीजफायर का प्रस्ताव दिया, जिसे मान लिया गया।
उधर, मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने 13 मई को सैटेलाइट तस्वीरें ली थीं। जिसमें साफ देखा गया था कि पाकिस्तान में कई एयर बेस को काफी नुकसान हुआ है। इसमें नूर खान के अलावा कुछ अन्य बेस भी शामिल हैं।
तस्वीरों में देखा गया कि पाकिस्तान में चार एयर बेस को नुकसान पहंचा है: इसमें रावलपिंडी में नूर खान एयर बेस के अलावा सरगोधा एयर बेस मुशफ, भोलारी एयर बेस और जैकोबाबाद एयर बेस शामिल हैं।
यह पहली बार नहीं है कि जब किसी शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारी ने नूर खान एयर बेस पर भारत के गंभीर हमलों को स्वीकार किया है।
मई में, प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने भी स्वीकार किया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने 10 मई को नूर खान एयरबेस और अन्य जगहों पर हमला किया था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग