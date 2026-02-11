बेटी ने ट्रंप पर उठाए सवाल तो नाराज हुआ पिता, शराब के नशे में बेटी पर चलाई गोलियां

अदालत में क्रिस ने कहा कि उन्होंने कुछ साल पहले परिवार की सुरक्षा के लिए गन खरीदी थी। उनका दावा है कि वह उस दिन सिर्फ हथियार दिखा रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें याद नहीं कि उस समय उनकी उंगली ट्रिगर पर थी या नहीं। जांच में यह भी सामने आया कि क्रिस पहले शराब की लत से जूझ चुके थे और रिहैब सेंटर में इलाज करा चुके थे। घटना वाले दिन उन्होंने करीब 500 मिलीलीटर वाइट वाइन पीने की बात भी मानी है। उन्होंने अदालत में स्वीकार किया कि गोली उन्हीं से चली, लेकिन इसे दुर्घटना बताया। क्रिस ने यह भी कहा कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मुझे मेरी बेटी की कमी महसूस नहीं होता। मैं इस बोझ को जीवनभर ढोता रहूंगा।