वो हिंदुओं पर…अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने उठाई आवाज तो बौखला उठी यूनुस सरकार, जानें क्या कहा

उन्होंने आगे कहा, “हम बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की जघन्य हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।” जायसवाल 18 दिसंबर को हुई दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना का जिक्र कर रहे थे, जिन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि दीपू पर ईशनिंदा का कोई सबूत नहीं मिला है।