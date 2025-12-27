हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक संगठन का बयान आया सामने, जानें क्या कहा

डीएन चटर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का दशकों से शोषण और उत्पीड़न होता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी आवाज पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। चटर्जी ने कहा, “पूरे अल्पसंख्यक समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल है। लोग हर स्तर पर डरे हुए हैं और घबराहट की स्थिति में जी रहे हैं।”