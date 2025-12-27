उस्मान हादी की मौत के बाद भाई ने यूनुस को दी चेतावनी, कहा- अगर सरकार नहीं मानी तो…

उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हालात खराब है (Photo-X)
बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हादी की मौत के बाद अब उनके भाई ओमर बिन हादी मैदान में हैं। ओमर ने एक बार फिर यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया है। ओमर हादी ने कहा कि यूनुस सरकार जिस तरह से काम और जांच कर रही है, उससे लग रहा है कि वह न्याय दिलाने में दिलचस्पी नहीं रख रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो वह यूनुस के आवास का घेराव करेंगे।
बता दें कि उस्मान हादी की हत्या के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हत्या के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन को उनके भाई ओमर हादी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के 18 करोड़ लोग उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि यूनुस सरकार की कार्रवाई को देखकर लग रहा है कि वह न्याय दिलाने में दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन हम सड़क पर उतर चुके हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम वापस घर नहीं जाएंगे। ओमर हादी ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की स्थिति और ज्यादा खराब ना हो, इससे पहले हम साफ कर देते हैं कि हमें यूनुस के आवास का घेराव करने के लिए मजबूर न करें।
बता दें कि इससे पहले ओमर हादी ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि यूनुस सरकार ने देश में चुनावों को रद्द करवाने के लिए उस्मान हादी की हत्या करवाई थी।
मोहम्मद यूनुस उस्मान हादी के जनाजे में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था, "बीर उस्मान हादी, हम तुम्हें विदा करने नहीं आए हैं। तुम हमारे दिलों में हो और बांग्लादेश जितने दिन रहेगा, तुम सभी बांग्लादेशियों के दिल में रहोगे।" उन्होंने हादी के आदर्शों को पूरा करने और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा ली।
हिंसा भड़कने पर यूनुस ने लोगों से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की तथा भीड़ की हिंसा का विरोध करने को कहा।
