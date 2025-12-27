उस्मान हादी की मौत के बाद भाई ने यूनुस को दी चेतावनी, कहा- अगर सरकार नहीं मानी तो…

बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हादी की मौत के बाद अब उनके भाई ओमर बिन हादी मैदान में हैं। ओमर ने एक बार फिर यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया है। ओमर हादी ने कहा कि यूनुस सरकार जिस तरह से काम और जांच कर रही है, उससे लग रहा है कि वह न्याय दिलाने में दिलचस्पी नहीं रख रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो वह यूनुस के आवास का घेराव करेंगे।