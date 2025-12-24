हिंदू युवक की हत्या के बाद पेट्रोल बम से व्यक्ति पर किया हमला, शरीर के उड़े चिथड़े

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ढाका में पेट्रोल बम अटैक से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने शाम को मोगबाजार फ्लाईओवर से एक देसी बम फेंका, जो 21 वर्षीय सैफुल सियाम के सिर पर लगा, जिससे उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही मौत हो गई।