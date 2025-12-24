24 दिसंबर 2025,

बुधवार

हिंदू युवक की हत्या के बाद पेट्रोल बम से व्यक्ति पर किया हमला, शरीर के उड़े चिथड़े

पुलिस के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने शाम को मोगबाजार फ्लाईओवर से एक देसी बम फेंका, जो 21 वर्षीय सैफुल सियाम के सिर पर लगा, जिससे उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही मौत हो गई। 

भारत

image

Ashib Khan

Dec 24, 2025

बांग्लादेश में पेट्रोल बम से एक व्यक्ति की हुई मौत (Photo-X)

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ढाका में पेट्रोल बम अटैक से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने शाम को मोगबाजार फ्लाईओवर से एक देसी बम फेंका, जो 21 वर्षीय सैफुल सियाम के सिर पर लगा, जिससे उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही मौत हो गई।

शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई

बता दें कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब रहमान की यात्रा से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। दरअसल, पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे रहमान बांग्लादेश के चुनावों से ठीक एक महीने पहले ढाका लौट रहे हैं। 

जांच में जुटे अधिकारी

घटना की जानकारी देते हुए, उप पुलिस आयुक्त मसूद आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ्लाईओवर से एक पेट्रोल बम फेंका गया था। उन्होंने कहा, "विस्फोटक की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई।" उन्होंने आगे बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे और जांच जारी है।

वहीं प्रत्यदर्शी के मुताबिक सियाम चाय की दुकान पर आया था। उन्होंने कहा कि मैं कप धोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज हुई। फिर मैंने देखा कि सियाम जमीन पर गिर गया था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसका दिमाग चारों ओर बिखरा हुआ था।

बांग्लादेश में हिंसा जारी

बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद अशांति फैली हुई है। इसके बाद मुहम्मद यूनुस ने दोषियों के लिए न्याय और कोई नरमी नहीं बरतने का संकल्प लिया है।

हिंदू युवक की हुई हत्या

इसी बीच पिछले दिनों भीड़ ने एक हिंदू युवक की हत्या कर दी और उसके शव में आग लगा दी। हालांकि शुरुआत में हिंदू युवक पर ईशनिंदा का आरोप लगा था। हालांकि पुलिस ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं हिंदू युवक की हत्या के बाद भारत में जगह-जगह VHP और बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। 

24 Dec 2025 09:52 pm

24 Dec 2025 09:15 pm

Hindi News / World / हिंदू युवक की हत्या के बाद पेट्रोल बम से व्यक्ति पर किया हमला, शरीर के उड़े चिथड़े

