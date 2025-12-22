बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या मामले में आया नया मोड़, बताया किस कारण से हुई थी मौत

Dipu Chandra Das Lynching: बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या करने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पहले बताया गया था कि दीपू की हत्या ईशनिंदा के कारण हुई थी। हालांकि, अब ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की जांच और परिवार के सदस्यों के साथ-साथ स्थानीय प्रतिनिधियों के बयानों से एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यस्थल विवाद के कारण ही दीपू की हत्या हुई थी।