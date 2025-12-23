हिंदुओं को मारा जा रहा…दिल्ली के बाद कोलकाता में हिंदू संगठनों पर पुलिस ने चलाई लाठी, कई घायल

Hindu organisations Protest: बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में भारत में जगह-जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं कोलकाता में भी हिंदू संगठनों पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया।