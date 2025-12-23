23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हिंदुओं को मारा जा रहा…दिल्ली के बाद कोलकाता में हिंदू संगठनों पर पुलिस ने चलाई लाठी, कई घायल

बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के बाद भारत के कई शहरों में हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Dec 23, 2025

Several injured in lathi charge,unrest in bangladesh,bangladesh news,bangladesh news today,

कोलकाता में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन (Photo-IANS)

Hindu organisations Protest: बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में भारत में जगह-जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं कोलकाता में भी हिंदू संगठनों पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

हिंदू संगठनों पर बरसाई लाठी

कोलकाता में हिंदू संगठनों ने दीपू दास की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शनकारी बांग्लादेश उप उच्चायोग की तरफ बढ़ रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। 

हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कई को हिरासत में भी लिया गया।

बीजेपी ने की निंदा

कोलकाता में हिंदू संगठनों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की घटना की बीजेपी ने निंदा की है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि यदि बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के खिलाफ लक्षित कार्रवाई कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में, राजनीतिक परिस्थितियों की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।”

'मुंबई में भी VHP के सदस्यों को हिरासत में लिया'

पड़ोसी देश में हिंदू व्यक्ति की हत्या के विरोध में मुंबई में वीएचपी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कई सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया।

दिल्ली में भी हुआ लाठीचार्ज

दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।

भीड़ ने बांग्लादेश सरकार की निंदा करते हुए बैनर और तख्तियां लहराईं, जिनमें से एक तख्ती पर लिखा था, "हिंदू रक्त की एक-एक बूंद का हिसाब चाहिए।"

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश-भारत के संबंधों में आई दरार! भारतीय राजदूत किए गए तलब
विदेश
india envoy,bangladesh summons indian envoy,bangladesh news,bangladesh,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Published on:

23 Dec 2025 05:17 pm

Hindi News / National News / हिंदुओं को मारा जा रहा…दिल्ली के बाद कोलकाता में हिंदू संगठनों पर पुलिस ने चलाई लाठी, कई घायल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bangladesh Violence

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.