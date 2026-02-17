स्कूलों के बाद अब छह कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप, परिसर खाली कराए गए

धमकी भरे ईमेल का यह ताजा मामला अहमदाबाद के कम से कम दो दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के एक दिन बाद सामने आया है। हाल ही में बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल वडोदरा, वलसाड, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर की जिला अदालतों को निशाना बनाकर भेजे गए थे। धमकी भरे ईमेल अदालत के आधिकारिक पते पर भेजे गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वडोदरा जिला अदालत पहुंचे और अदालत परिसर को खाली कराकर सुरक्षा जांच शुरू कर दी।