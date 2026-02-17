स्कूलों के बाद अब छह कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप, परिसर खाली कराए गए

bomb threats
Bomb Threat: गुजरात में स्कूलों के बाद अब अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मंगलवार को छह अलग-अलग अदालतों को धमकी भरे ईमेल मिले है। अधिकारियों के अनुसार, अहमदाबाद और गांधीनगर की जिला अदालतों सहित गुजरात की छह अदालतों को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली। इसके बाद अदालतों को खाली कराया गया और सुरक्षा जांच की गई। हालांकि, जांच के बाद कहीं भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों ने इसे अफवाह बताया है।
धमकी भरे ईमेल का यह ताजा मामला अहमदाबाद के कम से कम दो दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के एक दिन बाद सामने आया है। हाल ही में बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल वडोदरा, वलसाड, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर की जिला अदालतों को निशाना बनाकर भेजे गए थे। धमकी भरे ईमेल अदालत के आधिकारिक पते पर भेजे गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वडोदरा जिला अदालत पहुंचे और अदालत परिसर को खाली कराकर सुरक्षा जांच शुरू कर दी।
सोमवार को अहमदाबाद के 25 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए, जिसके बाद अधिकारियों ने परिसरों को खाली करा लिया। पिछले महीने, गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले, अहमदाबाद के कई स्कूलों को इसी तरह के बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले थे।
