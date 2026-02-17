बीजेपी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा – “जनता और उनके साथियों को नहीं है उन पर भरोसा”

पूनावाला ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के कई सीनियर नेता राहुल से जुड़ाव महसूस नहीं करते। पूनावाला ने कहा, "हमने मणिशंकर अय्यर का बयान देखा और असम कांग्रेस में कैसे बयान दिए जा रहे हैं; लोग वहाँ से भी जाना चाहते हैं। टीएमसी कह रही है, 'राहुल हटाओ, ममता बनर्जी लाओ और इंडिया अलायंस बचाओ।' कांग्रेस के कई साथी भी इसी तरह राहुल के प्रति आशंकित हैं। न तो जनता राहुल के साथ है, न ही सहयोगी और अलायंस पार्टनर उनके साथ हैं, न ही एसोसिएशन और कांग्रेस के सीनियर नेता भी राहुल से बच रहे हैं और खुद को उनसे दूर कर रहे हैं।"