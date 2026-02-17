कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, बीजेपी की तरफ से लगाए मानहानि के दावे को किया खारिज

यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। कांग्रेस ने बीजेपी की तत्कालीन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अखबारों में 'करप्शन रेट कार्ड' विज्ञापन प्रकाशित किए थे, जिसमें 40% कमीशन की बात कही गई थी। बीजेपी ने इसे मानहानिकारक बताते हुए राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी ने राहुल पर सोशल मीडिया पोस्ट और विज्ञापनों के जरिए बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले में आज राहुल को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।