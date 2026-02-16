असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 3 बार के विधायक ने छोड़ी पार्टी

असम विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Election) से पहले कांग्रेस (Congress) को एक और बड़ा झटका लगा है। गोलपारा वेस्ट से तीन बार के विधायक अब्दुर राशिद मंडल (Abdur Rashid Mandal) ने आज, सोमवार, 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनसे पहले आज सुबह रिपुन बोरा (Ripun Bora) और फिर भूपेन कुमार बोरा (Bhupen Kumar Borah) ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कुछ घंटों बाद ही भूपेन कुमार बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया।