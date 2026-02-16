16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 3 बार के विधायक ने छोड़ी पार्टी

असम चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। 3 बार के विधायक ने अचानक से पार्टी छोड़ दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Tanay Mishra

Feb 16, 2026

Abdur Rashid Mandal

Abdur Rashid Mandal (File Photo)

असम विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Election) से पहले कांग्रेस (Congress) को एक और बड़ा झटका लगा है। गोलपारा वेस्ट से तीन बार के विधायक अब्दुर राशिद मंडल (Abdur Rashid Mandal) ने आज, सोमवार, 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनसे पहले आज सुबह रिपुन बोरा (Ripun Bora) और फिर भूपेन कुमार बोरा (Bhupen Kumar Borah) ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कुछ घंटों बाद ही भूपेन कुमार बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया।

रायजोर दल में हुए शामिल

कांग्रेस छोड़ने के बाद अब्दुर ने अखिल गोगोई (Akhil Gogoi) की अगुवाई वाली क्षेत्रीय पार्टी रायजोर दल (Raijor Dal) में शामिल होने का फैसला लिया है। 2020 में रायजोर दल की स्थापना हुई थी।

कांग्रेस में खलबली

अब्दुर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्टी के 3 बार के विधायक के इस्तीफे से कांग्रेस को नुकसान होना तय है। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने दावा किया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

असम विधानसभा चुनाव

Updated on:

16 Feb 2026 06:30 pm

Published on:

16 Feb 2026 06:17 pm

Hindi News / National News / असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 3 बार के विधायक ने छोड़ी पार्टी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.