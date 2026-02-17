गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को करेंगे मायापुर में इस्कॉन मंदिर में दर्शन

Amit Shah at ISKCON Temple (Photo - ANI)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के नदिया (Nadia) जिले में स्थित मायापुर (Mayapur) का दौरा करेंगे और इस दौरान वह मायापुर के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर (ISKCON Temple) में दर्शन करेंगे। गृह मंत्री शाह का यह दौरा मुख्य रूप से धार्मिक प्रकृति का ही होगा और इसमें कोई राजनीतिक कार्यक्रम शामिल नहीं है। बीजेपी (BJP) सूत्रों के अनुसार यह उनके हाल के महीनों में राज्य की सबसे छोटी यात्राओं में से एक होगी, जो लगभग दो घंटे तक चलेगी।
गृह मंत्री शाह श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी और गौड़ीय मठ के संस्थापक श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह मंदिर परिसर में शंख भवन और पद्म भवन का दौरा करेंगे, फूलों की मालाएं अर्पित करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम सरस्वत गौड़ीय वैष्णव संघ द्वारा आयोजित है, जो नवद्वीप और मायापुर के वैष्णव संगठनों का संयुक्त मंच है। यह आयोजन इस्कॉन पार्किंग ग्राउंड पर होगा, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त और धार्मिक नेता मौजूद रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग