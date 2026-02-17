गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को करेंगे मायापुर में इस्कॉन मंदिर में दर्शन

गृह मंत्री शाह श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी और गौड़ीय मठ के संस्थापक श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह मंदिर परिसर में शंख भवन और पद्म भवन का दौरा करेंगे, फूलों की मालाएं अर्पित करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम सरस्वत गौड़ीय वैष्णव संघ द्वारा आयोजित है, जो नवद्वीप और मायापुर के वैष्णव संगठनों का संयुक्त मंच है। यह आयोजन इस्कॉन पार्किंग ग्राउंड पर होगा, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त और धार्मिक नेता मौजूद रहेंगे।