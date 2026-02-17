17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

home_icon

राष्ट्रीय

गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को करेंगे मायापुर में इस्कॉन मंदिर में दर्शन

Amit Shah's ISKCON Temple Visit: गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मायापुर जाएंगे, जहाँ वह इस्कॉन मंदिर में दर्शन करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

Tanay Mishra

Feb 17, 2026

Amit Shah at ISKCON Temple

Amit Shah at ISKCON Temple (Photo - ANI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के नदिया (Nadia) जिले में स्थित मायापुर (Mayapur) का दौरा करेंगे और इस दौरान वह मायापुर के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर (ISKCON Temple) में दर्शन करेंगे। गृह मंत्री शाह का यह दौरा मुख्य रूप से धार्मिक प्रकृति का ही होगा और इसमें कोई राजनीतिक कार्यक्रम शामिल नहीं है। बीजेपी (BJP) सूत्रों के अनुसार यह उनके हाल के महीनों में राज्य की सबसे छोटी यात्राओं में से एक होगी, जो लगभग दो घंटे तक चलेगी।

क्या है इस्कॉन मंदिर जाने का उद्देश्य?

गृह मंत्री शाह श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी और गौड़ीय मठ के संस्थापक श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह मंदिर परिसर में शंख भवन और पद्म भवन का दौरा करेंगे, फूलों की मालाएं अर्पित करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम सरस्वत गौड़ीय वैष्णव संघ द्वारा आयोजित है, जो नवद्वीप और मायापुर के वैष्णव संगठनों का संयुक्त मंच है। यह आयोजन इस्कॉन पार्किंग ग्राउंड पर होगा, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त और धार्मिक नेता मौजूद रहेंगे।

संबंधित विषय:

अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

17 Feb 2026 05:55 pm

Published on:

17 Feb 2026 05:41 pm

Hindi News / National News / गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को करेंगे मायापुर में इस्कॉन मंदिर में दर्शन

